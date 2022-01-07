На Львівщині чоловік викрав гроші, які збирали для онкохворої дитини

У місті Стрий в одному із супермаркетів затримали 29-річного франківчанина, який викрав гроші з благодійної скриньки на лікування дівчинки з онкологією. Чоловіка вирахували за камерами спостереження.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

“До поліції надійшло повідомлення від керівника одного з благодійних фондів Стрийщини про те, що невідома особа викрала скриньку для збору пожертв, розташовану в одному з торгових закладів на вулиці Коновальця у місті Стрий”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники Стрийського районного управління поліції. Як встановили правоохоронці, у скриньці були кошти, призначені для лікування онкохворої дівчинки.

“Вивчивши записи з камер відеоспостереження оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину, раніше судимого 29-річного мешканця Івано-Франківської області, та його місцеперебування”, — повідомляють у поліції.

Речові докази у чоловіка вилучено. Йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років. // Діло