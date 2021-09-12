На Львівщині п’яний водій у ДТП убив 17-річну пасажирку

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 вересня, близько першої години ночі на автодорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Колоденці Львівського району.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Лагуна», 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням – автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років – усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню.

Під час освідчення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. // Діло