На Львівщині поліція затримала групу вимагачів

До групи входили юнаки віком від 18 до 23 років. Кошти вимагали зі свого однолітка, погрожуючи розправою йому та його батькам. Затримали зловмисників у Червонограді під час отримання чергового траншу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції отримали інформацію про діяльність групи, учасники якої «спеціалізуються» на вимаганні грошей у представників малого бізнесу. Також їх «спеціалізація» передбачала погрози та фізичне насильство.

За фактом вимагання коштів слідчі слідчого управління обласної поліції відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці встановили, що до складу групи входять мешканці Червонограду віком від 18-ти до 23-х років. Зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, «обкладали даниною» місцевих підприємців.

Так, поліцейські задокументували факт системного вимагання та отримання коштів з сина підприємця. Аби потерпілий та його батьки спокійно жили та займалися бізнесом, він повинен був заплатити вимагачам 500 доларів США. Щоб змусити віддати їм кошти, зловмисники побили потерпілого. Побоюючись за своє життя та життя своїх батьків, чоловік перерахував на картковий рахунок одного з учасників угруповання 3500 гривень.

В подальшому зловмисники висунули вимогу про сплату їм від 1500 до 2000 гривень кожного місяця. При цьому, учасники акцентували увагу на тому, що у разі не виконання вимог, буде застосовано фізичне насильство, створені штучні перешкоди для здійснення підприємницької діяльності.

У понеділок, 5 жовтня, у Червонограді оперативники, слідчі під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури затримали трьох зловмисників після отримання від потерпілого 1500 гривень «відступних».

Фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленням підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України