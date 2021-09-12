На Львівщині суд відпустив чоловіка, який намагався вбити патрульних

На думку суду, нападник здійснив замало пострілів.

Кам’янка-Бузький суд Львівщини відпустив чоловіка, який у березні цього року з мисливської рушниці стріляв у патрульних, інформує “5 канал”.

Василя Гулу визнали винним по трьох злочинах: незаконне зберігання бурштину, незаконне носіння холодної зброї та погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

9 березня 2021 року водій Василь Гула порушив правила. Утікаючи від копів, скоїв кілька ДТП, зніс огорожу зупинки громадського транспорту. Виїхав на зустрічну смугу та з”їхав у поле. І застряг у снігу з болотом. Там витягнув із машини пляшку коньяку та мисливську рушницю. І почав стріляти. У відповідь – поліцейські теж. Обійшлося без поранень.

Суд не знайшов доказів, що він мав намір убити правоохоронців. Адже тоді жоден із них не був поранений. А ще Василь Гула, на думку суду, здійснив замало пострілів.

“Гула здійснив два постріли в напрямку трьох інспекторів поліції, чим вчинив замах на вбивство трьох працівників правоохоронного органу. Таке твердження колегія суддів оцінює критично, оскільки вважає, що вчиняючи замах на вбивство трьох осіб, здійснення двох пострілів є недостатньо. Що в свою чергу додатком вказує на відсутність у Гули умислу на протиправне заподіяння смерті”, – йдеться у рішенні судді.

Правоохоронці приголомшені м’яким вироком суду та планують подавати апеляцію.

“Патрони не були холості, розумієте, була відстань між нами 20-30 метрів, коли він стрільнув, то між мною і напарником був такий прорив повітря. Ми відчули що це була куля. І експерт на судовому засіданні сказав, що це була монолітна куля. Тобто це суцільна куля, якою він нас міг вбити”, – розповів інспектор поліції Львівщини Ростислав Зворський.

Під час обшуку авто виявили бурштин, це протизаконно, і кастет, а це холодна зброя. За цими двома статтями Василя Гулу визнали винним. А третю – замах на життя правоохоронців – перекваліфікували на погрози або насильство. Сукупно суд дав Василю Гулі три роки. Але врахував, що той раніше не притягувався до відповідальності. І звільнив від відбування покарань із випробувальним терміном два роки. // Діло