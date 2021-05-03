На Львівщині судитимуть чоловіка, який позичав гроші у знайомих та не віддавав

24-річний мешканець Дрогобича неодноразово позичав у знайомого гроші, не маючи намір їх повертати.



Про це інформує Дрогобицький відділ поліції.

У період від 3 до 5 березня 24-річний мешканець Дрогобича, ввівши в оману місцевого мешканця та зловживаючи його довірою, надав неправдиві відомості про те, що його нібито обікрали і він не має грошей на повернення додому, до Івано-Франківської області, після чого попросив в борг, який не мав намір повертати. Таким чином зловмисник заволодів грошовими коштами потерпілого.

Також, у період від 21 до 23 березня, зловмисник, під приводом того, що йому необхідні гроші на медикаменти, погашення кредиту, похорон друга та надавши інші завідомо неправдиві дані, неодноразово просив у потерпілого позичити йому. Таким чином, зловмисник знову незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого, які витратив на свій розсуд і не повернув.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на термін до трьох років. // Діло