На Львівщині судитимуть учасників злочинного угруповання які грабували «валютників»

У Хмельницькому зловмисники відібрали у чоловіка 50 000 доларів США, а у Львові намагалися заволодіти коштами двох осіб на загальну суму майже 2,6 млн грн.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, до складу угруповання входило восьмеро осіб. Усі вони діяли за заздалегідь розробленим планом і продумували шляхи відходу після «завершення операції».

Зловмисники ретельно вивчали спосіб життя потенційних «жертв», робочий графік, адреси перебування та шляхи пересування. Напад відбувався під час зупинки автомобіля: тоді вони розбивали вікна в машині і забирали гроші. Для стеження за потерпілими, а також мобільності переміщення до місця злочину та відходу фігуранти використовували автомобілі різних марок, а також скутери.

В ході досудового розслідування оперативники та слідчі обласної поліції отримали докази причетності учасників злочинної групи до вчинення трьох епізодів на території Львова та Хмельницького. У Хмельницькому вони відібрали у чоловіка 50 000 доларів США, а у Львові намагалися відібрати гроші двох потерпілих на загальну суму майже 2,6 млн грн.

Досудове розслідування щодо чотирьох осіб завершено, обвинувальний акт за погодженням із Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186, ч. 2, 4, 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Стосовно ще чотирьох їхніх спільників – матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати покарання — позбавлення волі від чотирьох до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України