На Львівщині в отриманні хабаря викрили «захисницю споживачів»

Заступницю начальника — начальника одного з відділів Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, яка отримала неправомірну вигоду в сумі 8 тисяч гривень, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, хабар чиновниця отримала за нескладання акту про виявлення несертифікованої продукції. Зловмисницю викрили 17 лютого під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

Проводяться санкціоновані обшуки та інші невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере зловмисниці запобіжний захід.

Відділ комунікції поліції Львівської області