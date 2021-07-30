На Львівщині злочинне угруповання судитимуть за інтернет-торгівлю фальсифікатом

Правопорушники виготовляли підроблені побутові товари і продавали їх в Інтернеті, видаючи за оригінальні. У результаті – правовласникам завдано понад 1,5 мільйона гривень збитків. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

Незаконне використання фірмових знаків для товарів виявили співробітники кіберполіції Львівщини спільно зі слідчими обласної поліції у квітні цього року.

Схему виробництва фальсифікату налагодили четверо фігурантів віком 46-51 років. У цехах і складських приміщеннях вони незаконно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду. Продукцію фасували у тару з назвами відомих світових виробників. Далі фальсифікат під виглядом оригінальної продукції продавали на сайтах оголошень і через реалізаторів-гуртовиків.

Внаслідок такої діяльності фігуранти завдали правовласникам понад 1,5 мільйона гривень збитків.

Під час обшуків працівники поліції вилучили понад 45 тонн сировини, пакувальні матеріали та обладнання для виготовлення продукції.

Правопорушникам було оголошено підозру за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України