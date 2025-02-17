На Львівщині чоловік вдарив ножем 15-річного сина

Хлопець перебуває у реанімаційному відділенні – медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий. За скоєне його батькові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

16 лютого близько 16.00 до поліції надійшло повідомлення про доставленого в лікарню з ножовими пораненнями 15-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району.

До розкриття злочину були залучені групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, офіцер громади, оперативники кримінальної поліції та слідчі Дрогобицького районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, між 54-річним чоловіком та його сином виникла суперечка. Під час конфлікту батько, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав підлітку два удари кухонним ножем – у черевну порожнину та передпліччя. Родичі негайно викликали для порятунку хлопця карету швидкої допомоги, а зловмисник тим часом ліг удома спати.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15 – ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області