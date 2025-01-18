На Львівщині депутата райради підозрюють у вимаганні та отриманні 20 000 доларів хабаря

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику районної служби одного з управлінь експлуатації газового господарства Львівщини, який також є депутатом районної ради. Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав від керівника аграрного підприємства 20 000 доларів США за сприяння у приєднанні до газової мережі. Він запевняв, що має вплив на посадовців газорозподільчої компанії, та обіцяв забезпечити видачу технічних умов без змін або скасувань у подальшому. У разі відмови надати гроші він погрожував створити штучні перешкоди для підключення підприємства.

Чоловіка затримали під час отримання неправомірної вигоди. За клопотанням прокурорів його відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора