На Львівщині припинено контрабанду електронних сигарет

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів по Україні.

Слідством встановлено, що група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску у Львівській області поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері «Telegram». Замовлення споживачам відправляли поштою.

Детективи БЕБ встановили, що склади з підакцизними товарами знаходились на Київщині. Співробітники Бюро провели обшуки у складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів у м. Києві. Вилучено понад 6 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3,3 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Наразі призначено низку судових експертиз.

Оперативний супровід здійснюють працівники 6 Прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки