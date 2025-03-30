На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у побитті школяра

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Встановлено, що 12 березня на території однієї зі шкіл Яворівського району 47-річний місцевий мешканець розпочав конфлікт із 13-річним хлопцем, у ході завдав потерпілому кількох ударів руками по голові та в ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої.

Кримінальне провадження, розпочате за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Львівської області