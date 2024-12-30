На Львівщині внаслідок пострілу з пневматичної гвинтівки постраждала чотирирічна дівчинка 

Куля влучила дитині у голову. Зараз дівчинка перебуває під наглядом медиків – загрози її життю немає.

Подія сталась 28 грудня близько 17.00 у місті Самборі. Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими та співробітниками інших служб Самбірського районного відділу поліції. Двоє малолітніх дітей – 6-річний хлопчик та його двоюрідна сестра віком 4 роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів – загрози життю дитини немає.

Зброю – пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження у Науково- дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї.

Відділ комунікації поліції Львівської області