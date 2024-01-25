На Львівщині внаслідок вибуху гранати травмовані двоє чоловіків

Правоохоронці вкотре нагадують та закликають – виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо – якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її щоб не постраждали інші люди. Поводьтесь відповідально!

Сьогодні, 25 січня, близько 6.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди.

На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років – вони госпіталізовані. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.

Поліція Львівської області