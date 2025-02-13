На Львівщині затримали жінку, підозрювану в убивстві знайомого іноземця

Попередньо встановлено, що між підозрюваною та загиблим виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. За скоєне затриманій загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

11 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Яворівського району виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. На тілі загиблого, 41-річного іноземця, який тимчасово проживав на Львівщині, експерти виявили численні тілесні ушкодження.

Як встановили правоохоронці, напередодні вночі зловмисниця, 50-річна місцева мешканка, та загиблий перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого підозрювана жорстоко побила знайомого, спричинивши йому смертельні травми.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Поліція Львівської області