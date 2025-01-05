На Львівщині затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві знайомого

Затриманий, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, задушив свою жертву під час побутового конфлікту. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники карного розшуку та слідчі поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що між загиблим, 44-річним жителем Городка та його гостем, також місцевим мешканцем віком 56 років, які розпивали спиртне, виник конфлікт, під час якого гість задушив господаря та втік з місця події.

Поліцейські, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника та затримали його 3 січня в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області