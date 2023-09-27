На Львівщині затримали зловмисника, який обікрав інтернет-знайому
За скоєне раніше судимому 46-річному мешканцю Кіровоградської області загрожує до восьми років позбавлення волі.
26 вересня до поліції звернулася 53-річна мешканка міста Кам’янка-Бузька, яка повідомила про крадіжку золотих виробів зі своєї квартири.
На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції. Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний знайомий потерпілої, раніше судимий 46-річний мешканець Кіровоградської області.
Встановлено, що жінка познайомилася з підозрюваним в мережі Інтернет, де він назвався переселенцем та учасником АТО, хоча насправді в цей час перебував у місцях позбавлення волі за крадіжки.
Звільнившись, він приїхав до нової знайомої та поселився в неї. 26 вересня зловмисник викрав з квартири своєї співмешканки золоті вироби та втік.
Помітивши зникнення прикрас, потерпіла негайно звернулася до поліції.
Невдовзі оперативники карного розшуку встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також встановлено, що він вже встиг здати викрадене в ломбард.
Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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