На Львівщині затримали зловмисника, який обікрав інтернет-знайому

За скоєне раніше судимому 46-річному мешканцю Кіровоградської області загрожує до восьми років позбавлення волі.

26 вересня до поліції звернулася 53-річна мешканка міста Кам’янка-Бузька, яка повідомила про крадіжку золотих виробів зі своєї квартири.

На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції. Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний знайомий потерпілої, раніше судимий 46-річний мешканець Кіровоградської області.

Встановлено, що жінка познайомилася з підозрюваним в мережі Інтернет, де він назвався переселенцем та учасником АТО, хоча насправді в цей час перебував у місцях позбавлення волі за крадіжки.

Звільнившись, він приїхав до нової знайомої та поселився в неї. 26 вересня зловмисник викрав з квартири своєї співмешканки золоті вироби та втік.

Помітивши зникнення прикрас, потерпіла негайно звернулася до поліції.

Невдовзі оперативники карного розшуку встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що він вже встиг здати викрадене в ломбард.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області