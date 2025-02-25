На Львівщині зловмисник продавав фейкові посвідчення про службу у війську

Фігурант переконував військовозобов’язаних чоловіків придбати підроблені службові посвідчення про приналежність до одного з військових формувань, що нібито гарантували тилову службу замість безпосередньої участі у боєзіткненнях.

У такий спосіб зловмисник «заробив» майже мільйон гривень.

Задля конспірації зловмисник неодноразово змінював місце проживання, міняв номера мобільних телефонів і самі мобільні телефони. Утім, кіберполіцейські встановили особу і місцеперебування фігуранта.

Поліцейські провели обшук за місцем його тимчасового проживання на території міста Львова. Вилучено мобільні телефони, компʼютерну техніку, посвідчення про нібито приналежність до добровольчого батальйону, медичні довідки, чорнові записи тощо.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. ч. 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування: правоохоронці встановлюють можливих спільників зловмисника, джерело походження підроблених посвідчень, а також повне коло «клієнтів» підприємливого чоловіка. Можлива додаткова кваліфікація.

Національна поліція України