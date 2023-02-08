На Львівщині зловмисники вимагали 7000 доларів неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом вимагання з погрозою насильства, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, троє мешканців міста Турка Львівської області впродовж тривалого часу із застосуванням погроз фізичного насильства вимагали неіснуючий борг у місцевого мешканця.

7 000 доларів США потерпілий повинен був їм сплатити як завдану шкоду внаслідок нібито вчиненого ДТП. Проте її учасником він ніколи не був.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора