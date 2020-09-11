На Миколаївщині головного інженера держпідприємства судитимуть за привласнення майна на ₴600 тис.

Прокуратурою Миколаївської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера одного з ДП Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН України за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець у вересні 2019 року організував збір та вивезення з полів державного підприємства насіння соняшника загальною вагою біля 100 тонн, чим завдав матеріальну шкоду на загальну суму майже 600 тис гривень.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Миколаївської області