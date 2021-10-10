На Миколаївщині поліцейський підстрелив свого знайомого

Копа усунули від виконання службових обов’язків, а зброю, з якої було зроблено постріл, вилучили.

Як розповіли у поліції Миколаївщини, 8 жовтня у Вознесенську 30-річний співробітник поліції під час відпочинку завдав знайомому вогнепального поранення.

“Поліція проводить службове розслідування за фактом спричинення правоохоронцем вогнепального поранення чоловіку. […] Поранений нині перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що напередодні чоловіки відпочивали разом”, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження проводитиме Державне бюро розслідувань. // Діло