На Миколаївщині поліцейського судитимуть за шантаж колеги

Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування відносно старшого оперуповноваженого райуправління поліції в Миколаївській області, який вимагав гроші з колеги. Обвинувальний акт направлений до суду.

Поліцейський знайшов компрометуючу інформацію на поліцейського роти особливого призначення. Він почав погрожувати колезі, що опублікує компромат в Інтернеті, якщо той йому не заплатить 2 тис. доларів США.

Потерпілий частинами перерахував на банківську картку оперуповноваженого 33 тис. гривень.

Поліцейського затримали після перерахування останнього траншу.

Він обвинувачується у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює

Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР