На Миколаївщині син і батько вимагали 800 доларів, погрожуючи вбивством

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури оголошено про підозру двом жителям м. Миколаєва — батьку та сину, за фактом вимагання грошових коштів у місцевого жителя.

В ході досудового розслідування встановлено, що 32-х річний житель м. Миколаєва придбав у потерпілого автівку на іноземній реєстрації, а згодом, після деякого часу користування автомобілем, почав вимагати від колишнього власника сплати вартості його ремонту у сумі 800 доларів США, погрожуючи при цьому вбити потерпілого у разі невиконання висунутих вимог. До своєї злочинної діяльності зловмисник залучив і свого 71-річного батька.

За місцем мешкання підозрюваних силами УСБУ в Миколаївській області за силової підтримки спецпідрозділу «Альфа» проведені обшуки, у ході яких вилучені мобільні телефони, якими користувались підозрювані.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 КК України, як вимагання вчинення дій майнового характеру, поєднане із погрозою вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

До речі, 32-х річний підозрюваний раніше був визнаний винним у скоєні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула молода жінка. Крім того, він є обвинуваченим у кримінальному провадженні за ч.3 ст.382 КК України (невиконання судового рішення).

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури