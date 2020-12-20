На Мукачівщині жінка до смерті побила знайому
Слідчі Мукачівського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень мешканці села Кузьмино. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка померла. Жінку, яка підозрюється в скоєнні злочину стосовно односельчанки, затримано.
Вчора, 19 грудня, до поліцейських із повідомленням про смерть своєї родички звернувся житель Мукачівщини. За словами заявника, тіло 78-річної жінки він виявив у її ж будинку в селі Кузьмино.
Під час огляду тіла потерпілої слідчо-оперативна група виявила явні ознаки нанесених жінці тілесних ушкоджень. Тіло пенсіонерки було направлено на судово-медичну експертизу.
В той же час працівники поліції негайно вжили всіх необхідних дій. В результаті ретельної роботи поліцейських особу підозрюваної в злочині швидко встановили. Нею виявилася знайома потерпілої – 48-річна жителька того ж села.
За її словами, конфлікт, під час якого вона й побила свою односельчанку, виник напередодні. Жінка розповіла, що зайшла в гості до знайомої, проте між ними раптово виникла сварка, що переросла в бійку. Побиту пенсіонерку жінка залишила в будинку.
За фактом злочину в поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої).
48-річну жительку села Кузьмино затримали в процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. В ході досудового розслідування справи слідчі з’ясують усі деталі та обставини справи.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області