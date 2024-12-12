На Миколаївщині взято під варту підозрюваного у вбивстві жінки

За активної позиції Миколаївської окружної прокуратури суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві 85-річної жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася 4 грудня цього року о 19:00 в одному з населених пунктів Куцурубської територіальної громади Миколаївського району. Під час вживання алкогольних напоїв, на ґрунті особистих неприязних стосунків між підозрюваним та потерпілою виник словесний конфлікт, унаслідок чого чоловік завдав жінці не менше восьми ударів сокирою в область голови та тулуба.

Унаслідок тяжких тілесних ушкоджень, зокрема забою головного мозку, перелому кісток основи та склепіння черепа, а також відкритої черепно-мозкової травми, жінка померла.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура