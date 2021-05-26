На Николаевщине «денежная реформаторша» выманила у старушки ₴210 тысяч

В Николаевской области полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки около 210 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

24 мая в Николаевское районное управление полиции поступило сообщение, что в Очаковском районе обманули пожилую женщину. По словам 88-летней старушки, на улице она встретила женщину, которая, представившись социальным работником, заверила, что началась денежная реформа, и нужно осуществить обмен старых купюр на новые.

Доверившись незнакомке, пенсионерка пригласила ее домой, и отдала свои сбережения в размере 4 тысяч долларов, 4,5 тысячи евро и 50 тысяч гривен.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенницы.

Приметы злоумышленницы: светлые короткие волосы, карие глаза, была одета в кофту кремового цвета.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. // Преступности.НЕТ