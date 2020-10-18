На Николаевщине два подростка забили мужчину до смерти

Оба несовершеннолетних в настоящее время задержаны правоохранителями.

В городе Новый Буг Николаевской области двое несовершеннолетних до смерти избили 32-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на местном стадионе в г. Новый Буг обнаружено тело мужчины. Прибыв на место, полицейские установили, что на теле 32-летнего местного жителя имеются многочисленные следы избиения.

Через несколько часов были установлены личности злоумышленников — ими оказались два местных жителя райцентра 16-ти и 17-ти лет.

Как рассказали несовершеннолетние, между ними и погибшим возник конфликт, в ходе которого они нанесли потерпевшему телесные повреждения.

Открыто производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Несовершеннолетних задержали в порядке ст. 208 УК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. // УНИАН