На Одещині 53-річний чоловік застрелив «гучного» молодика

Правопорушник вистрілив з мисливського нарізного карабіна в груди 19-річному хлопцю, коли компанія молодиків гучно «відпочивала» по сусідству.

Подія сталася в селі Великий Дальник, куди потерпілий приїхав до місцевих товаришів. Сусід зробив зауваження молодикам щодо порушення тиші і між ними почалася сварка. Обурений чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна в бік одного з гостей сусіда, куля потрапила йому в грудну клітку.

Одесит помер на місці, а правопорушник зі зброєю зачинився в будинку. В ході перемовин з чоловіком той вийшов до правоохоронців.

Під час невідкладного обшуку в оселі правопорушника правоохоронці вилучили зброю, більше 30 патронів та інші речові докази, які направлені на експертизу.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури кваліфікували дії громадянина за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголосили підозру і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Одеське районне управління поліції № 2