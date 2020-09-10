На Одещині чоловіка викрили у шахрайстві з працевлаштуванням громадян

26-річний правопорушник, який у минулому займав керівну посаду в одному з агентств з працевлаштування моряків на іноземні судна, після звільнення продовжував представлятися директором. Чоловік приймав клієнтів та пропонував послуги щодо працевлаштування на посади з високою заробітною платою.

Порожні обіцянки зловмисника коштували від 1500 до 4700 доларів США. В тенета чоловіка потрапили щонайменше 30 моряків, які загалом були ошукані майже на 80 тисяч доларів.

Викрили правопорушника співробітники Хмельницького відділення поліції. Фігуранту оголосили підозру в шахрайстві за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує одеситу за скоєне, — позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Хмельницького ВП)