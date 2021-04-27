На Одещині голова правління ПАТ привласнив майже ₴10 млн. підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Чорноморської окружної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Приватного акціонерного товариства у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Чорноморської окружної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Приватного акціонерного товариства у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством з’ясовано, що голова правління Товариства, діяльність якого пов’язана із залученням коштів фізичних осіб для фінансування будівництва багатоквартирного будинку у Чорноморську, протягом 2014-2015 років, використовуючи своє службове становище, привласнив кошти зазначеного підприємства на суму понад 9,5 мільйонів гривень.

Зокрема, службовець отримав від фізичної особи гроші на придбання 10 квартир у зазначеному будинку, які на рахунок Товариства не надійшли, тим самим привласнив зазначені кошти, спричинивши матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури