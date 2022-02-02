На Одещині група «підпільників» навиробляла фейкових спортивних брендів майже на ₴3 млн.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи за фактом незаконного використання товарних знаків і фірмових найменувань на майже 3 млн грн (ч. 3 ст. 229 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий підприємець організував діяльність цехів з виготовлення контрафактного спортивного одягу. На готову продукцію члени групи наносили позначення світових торгівельних марок та реалізовували на ринку «Авангард 7 км».

Під час проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фальсифіковану продукцію, швейні машинки, праски, кліше з товарними знаками, металеві станки для друку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури