На Одещині контрабандисти намагалися використати саморобну «субмарину» (відео)

Прикордонники Подільського загону виявили «субмарину», яку, найімовірніше, сконструювали для потреб контрабандистів.

Покрита іржею «Yellow Submarine» кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен. Вона має відсіки, які зачиняються герметично. По периметру «субмарина» обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На «борту» були мішки з піском, аби ще краще занурюватися під воду.

Цей «девайс» був занурений підводою за 30 метрів від берега. Його прикордонники знайшли під час тралення дна Кучурганського лиману.

Такі перевірки екіпажі плавзасобів Держприкордонслжби тут здійснюють регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держрубежу з Молдовою.

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Найімовірніше «винахідники» лише випробували своє «ноу-хау», бо лише днями прикордонники тралили дно на цій ділянці.

Варто зауважити, що перепливати лиман над водою контрабандисти вже давно не намагаються. Ця ділянка кордону обладнана системою оптико-електронного спостереження – а це 10 інтегрованих веж заввишки 40 метрів, із сучасним радіолокаційним обладнанням та пристроями відеоспостереження, які дозволяють ефективно контролювати кордон вдень та вночі. // Вартові еспресо