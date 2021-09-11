На Одещині мертву людину знайшли в туалеті відділу поліції

Тіло без ознак насильницької смерті виявили сьогодні, 11 вересня, близько третьої години дня у вбиральні відділу поліції №2 Одеського районного управління №2, що у Чорноморську. Попередня кваліфікація події – природна смерть.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

“У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська знаходився в якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця. Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу.

Обставини встановлюються. // Діло