На Одещині поліцейські розслідують обставини вибуху в дворі приватного домоволодіння

Внаслідок події, що сталася вчора, 25 листопада, ввечері у селі Писарівка Кодимської ОТГ, ніхто не постраждав. В обійсті, яке належить 46-річній мешканці села, пошкоджені вхідні двері та вікна будинку. Господиня в момент вибуху знаходилася з дітьми в оселі.

Під час огляду місця події слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції та спеціалістами-вибухотехніками ГУНП в Одеській області було виявлено скобу від вибухового пристрою та частини металу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили хуліганські дії, та притягнення їх до відповідальності.

Відділ поліцейської діяльності №1

Подільського районного управління поліції