На Одещині поліцейські затримали «мінера» евакуаційного поїзда

52-річний житель Куяльницької ОТГ повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники сецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

Псевдомінера правоохоронці встановили протягом кількох годин. Він перебував на роботі в Одесі, був нетверезий і пояснив свої протиправні дії негативним ставленням до правоохоронних органів.

«Своїми діями фігурант порушив нормальний ритм функціонування стратегічно-важливого підприємства під час військового стану, що могло спричинити неправдиві чутки і паніку серед населення. Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єкта власності чоловіку загрожує від двох до шести років ув’язнення», — повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

Подільське районне управління поліції в Одеській області