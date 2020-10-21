На Одещині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві подружжя підприємців

Життя двох людей зловмисник оцінив у сім тисяч доларів – саме таку суму він завинив потерпілим. Аби не повертати боргу, чоловік розстріляв сімейну пару з пістолета.

В кінці травня за місцем проживання в селі Шабо Білгород-Дністровського району були виявлені закривавлені тіла 47-річного чоловіка та його 37-річної дружини.

Вбитий виявився підприємцем, який заробляв прокатом водних катамаранів у Затоці. Поліцейські перевірили його особисті та партнерські зв’язки та вийшли на слід підозрюваного у тяжкому злочині. Як з’ясувалося, ще у 2018 році 51-річний односелець взяв у потерпілого у борг три водних велосипеди на суму сім тисяч доларів США. Не бажаючи повертати боргу, він вирішив позбутися кредитора. З придбаним заздалегідь пістолетом зловмисник вночі прийшов до обійстя чоловіка і застрелив господаря та його дружину.

«Поліцейські провели низку обшуків, під час яких вилучили не лише речові докази причетності затриманого до подвійного вбивства (пістолет, з якого, відповідно до балістичної експертизи, були застрелені потерпілі, патрони до нього, боргова розписка), а й гранату Ф-1 та близько 200-х грамів пороху. Фігурантові повідомили про підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, — довічне позбавлення волі», — повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області