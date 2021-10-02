На Одещині правоохоронці затримали 50-річну жінку за підозрою у вбивстві приятеля

Правопорушницю помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія сталася в одному з сіл Доброславської територіальної громади, куди жителька Одеси приїхала в гості до 80-річного знайомого. Під час хмільного застілля чоловік з жінкою посварилися і гостя розбила господарю палицею голову.

Про літнього односельця, знайденого на подвір’ї без ознак життя, в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі. Прибувши за вказаною адресою, співробітники відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 виявили в оселі небіжчика нетверезу одеситку. Жінка спробувала ввести поліцейських в оману, запевнивши, що господар обійстя зашкодив собі сам, впавши на дрючок. Втім, протверезівши, зізналася, що це вона побила чоловіка.

Речові докази з місця злочину поліцейські вилучили, а правопорушниці повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Вона затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання громадянці запобіжного заходу.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2