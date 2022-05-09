На Одещині троє чоловіків та жінка будуть покарані за мародерства

Їх правоохоронці викрили в крадіжці кабелю з колодязів зв’язку, вікон і продуктів харчування з приватних домоволодінь та одягу з крамниці.

Серед фігурантів 24-річний громадянин сусідньої держави, який за кілька ночей на території Приморського району Одеси вирізав з колодязів близько ста метрів кабелю телекомунікаційного зв’язку. Вкрадене майно іноземець продав, зараз поліцейські встановлюють канал збуту.

Ще один правопорушник – 33-річний житель Арцизької міської громади. Чоловік проник вночі на територію домоволодіння 44-річного односельця, коли того не було вдома, і демонтував з будинку два металопластикові вікна. Встановивши зловмисника, поліцейські вилучили в нього лом, з яким він мародерив, а викрадене майно повернули власнику.

26-річний житель Болградського району теж серед ночі проник на подвір’я літньої односельчанки і, поки старенька спала, викрав з кухні борошно, цукор, крупи та інші продукти харчування. Поліцейські оперативно розшукали правопорушника і повернули 78-річній пенсіонерці її майно.

А 26-річна жителька Роздільнянського району заради кількох обнов обікрала магазин. Дівчина набрала одягу майже на 1000 гривень і не заплатила за нього. Викрили поліцейські громадянку по записах з камер відеонагляду і вилучили у неї крам.

Усім правопорушникам правоохоронці вже оголосили підозри в крадіжці, передбаченій ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадуємо, що за майнові злочини, скоєні в умовах воєнного стану, посилено відповідальність.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалами територіальних підрозділів поліції)