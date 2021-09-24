На Одещині за хабарництво судитимуть експосадовця водної поліції

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно ексначальника сектора водної поліції Ізмаїльського райвідділу в Одеській області, який за гроші обіцяв допомогти уникнути кримінальної відповідальності.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У березні 2021 року поліцейський запропонував власнику незаконного будівництва лазні за 5 тис. доларів США не притягувати його до відповідальності. Зокрема, він пообіцяв закрити кримінальне провадження за фактом захоплення земельної ділянки на березі озера для будівництва.

Після отримання половини обумовленої суми поліцейський дав чоловіку підроблену постанову про закриття кримінального провадження.

ДБР затримало поліцейського під час отримання другої частини хабаря, після чого його було звільнено з лав Національної поліції.

Експоліцейський обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР