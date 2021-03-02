На Одещині жінка тримала під замком та морила голодом 3-річну доньку

В Одеській області 36-річна жінка морила голодом маленьку дитину і тримала її під замком.

Про це повідомляє поліція області.

Так, що жителька Білгорода-Дністровського протягом півтора місяця морила 3,5-річну доньку голодом, тримаючи її в оселі під замком, аби виснажене дитя ніхто не побачив. Про сім’ю, що перестала з’являтися на людях, півтора роки тому в поліцію повідомили її сусіди.

Те, що побачили правоохоронці та представники соціальної служби, потрапивши в квартиру матері-одиначки, приголомшило. Своєю бездіяльністю жінка, яка проживала з дитиною одна та отримувала від держави допомогу на її утримання, довела до виснаженого стану і себе, і свою маленьку донечку. Свій вчинок вона пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, вона боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, аби в неї не відібрали дитину.

Жінку та дівчинку, яка з безвиході почала їсти побілку зі стін, негайно госпіталізували. В подальшому вилучили з сім’ї. Також встановили, що мати без поважних на те причин не піклувалася про фізичний стан дитини. Це призвело до того, що дівчинка набула значного дефіциту маси тіла та почала відставати у розвитку.

Крім того в діях фігурантки вбачаються правопорушення, передбачені ч.2. ст.136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) та ст.126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Дочекавшись результатів експертиз, які були призначені в рамках слідства, жінці повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав. // visnyk.lutsk.ua