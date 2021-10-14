На Одещині жінка вбила чоловіка каменем та скинула його тіло у канал

Про мертвого чоловіка у водному каналі повідомили місцеві жителі, які виявили труп.

Як інформує 14 жовтня пресслужба Нацполіції області, правоохоронці встановили, що чоловік помер в результаті удару по голові. В ході слідства з’ясувалося: між потерпілим і 45-річною місцевою мешканкою сталася сварка на дачі підозрюваної. Зазначають, що конфлікт почався під час розпивання алкогольних напоїв. Вбивство сталося у Ізмаїльському районі Одеської області.

“Зловмисниця вдарила 36-річного чоловіка каменем по голові, заподіявши несумісні з життям пошкодження. А коли зрозуміла, що він помер, кинула тіло в канал, який знаходиться неподалік, щоб приховати злочин”, – заявили у поліції.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази. Жінці оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. // Діло