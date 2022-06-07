На Одещині жителя Кодимської громади судитимуть за вбивство сина
Трагічна подія сталася у квітні в селищі Слобідка. 37-річний потерпілий прийшов до батьків у гості і зчепився з татом через побутові непорозуміння. Літній чоловік не стерпів образ сина і вдарив його ножем під щелепу. Поранений помер від крововтрати.
На етапі досудового слідства поліцейські з’ясували: сімейні чвари між сином і батьком виникали постійно і не раз доходили до рукоприкладства.
Досудове розслідування справи, розпочатої за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, правоохоронці завершили. Обвинувачення у скоєнні вбивства направлене до суду. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Подільське районне управління поліції Одеської областіTweet