На Одещині жителя Кодимської громади судитимуть за вбивство сина

Трагічна подія сталася у квітні в селищі Слобідка. 37-річний потерпілий прийшов до батьків у гості і зчепився з татом через побутові непорозуміння. Літній чоловік не стерпів образ сина і вдарив його ножем під щелепу. Поранений помер від крововтрати.

На етапі досудового слідства поліцейські з’ясували: сімейні чвари між сином і батьком виникали постійно і не раз доходили до рукоприкладства.

Досудове розслідування справи, розпочатої за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, правоохоронці завершили. Обвинувачення у скоєнні вбивства направлене до суду. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одеської області