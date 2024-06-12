На Одещині батьки відповідатимуть за дев’ятикласників, які розпилили у школі перцовий газ

Через необережне поводження однокласників з балончиком, вони та ще четверо школярів потрапили до лікарні. Їм надали медичну допомогу і наразі з ними все добре.

Подія сталася наприкінці травня в одному із ліцеїв Саф’янівської ОТГ Ізмаїльського району. Про неї поліцейським та медикам повідомив директор навчального закладу.

Поліцейський офіцер громади встановив, що 15-річний учень дев’ятого класу придбав та приніс до ліцею перцовий балончик. На перерві він виніс його в коридор та показав однокласнику. Крутячи балончик в руках, вони випадково здійснили розпилення газу.

Обидва хлопці та ще четверо ліцеїстів 11-ти та 15-ти років, які знаходились поруч, отримали ураження слизових оболонок очей, носа та рота. Усіх дітей доправили до лікарні та надали їм медичну допомогу.

«У діях обох 15-річних хлопців вбачаються ознаки дрібного хуліганства, яке кваліфікується за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але, враховуючи, що юнаки не досягли віку, з якого можуть нести відповідальність за скоєння даного правопорушення, відносно їхніх батьків ми склали протоколи за ч. 3 ст. 184 КУпАП – вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом. Її санкція тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 850 до 1700 гривень. Всі зібрані адміністративні матеріали ми скерували до суду. Суд прийняв до уваги зібрані нами докази та за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей наклав на батьків неповнолітніх стягнення у вигляді штрафу розміром 850 та 1020 грн», – повідомив поліцейський офіцер Саф’янівської громади Роман Топал.

Поліцейські нагадують дорослим про обов’язок щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Попри свою зайнятість, слідкуйте за тим, де, з ким і як вони проводять час. Це дозволить уникнути багатьох неприємностей.

Ізмаїльський районний відділ поліції