На Одещині до 15 років за ґратами засуджено стрілка т. зв. «ДНР» з позивним «Ланжерон»

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду місцевого жителя засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах «руська православна армія», «республіканська гвардія міністерства оборони «ДНР» та у складі окремої розвідувальної роти «тайфун» на посаді стрілка під позивним «Ланжерон».

На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об’єктів на Донеччині.

Також засуджений забезпечував укріплення та контрольно-пропускні функції на блокпостах біля Докучаєвська Волноваського району.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Офіс Генпрокурора