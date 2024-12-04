На Одещині ліквідували лабораторію з виробництва психотропів. Наркоділків чекає суд

Слідчі вилучили у зловмисників амфетамін та отримані за нього гроші, а також обладнання й сировину для його виготовлення і фасування. Правопорушникам загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

У липні правоохоронці затримали 52-річного жителя міста Білгород-Дністровський за збут амфетаміну у великих розмірах. Під час документування злочинної діяльності чоловіка правоохоронці встановили причетність до оборудок з психотропними речовинами ще двох жінок – 38-річної співмістянки та 26-річної жительки Мологівської територіальної громади, яким він постачав «товар» для реалізації.

Загалом поліцейські задокументували, як фігурант за місцем мешкання, а жінки на вулицях райцентру продали «клієнтам» шість пакетиків з психотропною речовиною загальною вагою майже 34 грами. Сума виручки склала 20 тис. грн.

Під час санкціонованого обшуку у чоловіка вдома поліцейські виявили лабораторне обладнання із залишками психотропних речовин (амфетамін, PVP та 4-MMC), полімерну тару з прекурсорами, зокрема понад 280 мл сірчаної кислоти та 42 мл ацетону, фасувальний матеріал та інші речі для наркозлочинної діяльності. Їх слідчі вилучили разом з усім збутим зловмисниками «товаром», частиною грошей, отриманих за оборудки, та телефонами.

На час слідства суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а жінкам – у вигляді домашнього арешту.

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігурантам обвинувачення. Жінкам: у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Чоловіку:

– у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, зокрема вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 2 та 3 ст. 307 ККУ);

– у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин (ч. 1 ст. 311 ККУ);

– у незаконному придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 3 ст. 313 ККУ);

– в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 317 ККУ).

Досудове розслідування слідчі завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями вищезгаданих статей, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Задокументували протиправну діяльність фігурантів слідчі районного відділу поліції спільно з оперативниками 7-го управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини