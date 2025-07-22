На Одещині на хабарництві затримали заступника начальника районного ТЦК

Фігурант обіцяв за 3 тис. доларів винагороди виключення зі списку розшукуваних осіб. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 3000 доларів за зняття з бази розшуку осіб.

По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого.

Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. Кошти були вилучені в якості речових доказів.

Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням неправомірної вигоди. Санкція передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Всі обставини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Одещини