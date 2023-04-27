На Одещині правоохоронець вимагав хабар у військового

Припинили протиправну діяльність фігуранта оперативники внутрішньої безпеки поліції.

До Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся військовослужбовець однієї з військової частини Збройних сил України та повідомив про неправомірні дії інспектора сектору реагування патрульної поліції Одещини.

З’ясувалося, що поліцейський забажав отримати хабаря в обмін на повернення документів на транспортний засіб та непритягнення військового до адміністративної відповідальності за використання авто іноземної реєстрації, придбане для потреб армії.

В рамках очищення системи одразу після отримання «відкупних» поліцейського затримали працівники УДВБ НПУ, УСБУ в Одеській області та ТУ ДБР. Гроші вилучили.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури поліцейському вручено підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України