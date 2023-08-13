На Одещині в інтернаті психічно хворих примушували працювати за цигарки та цукерки

Одну жінку знайшли у “карцері”. Працівники установи сказали, що вона дуже буйна.

У Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті, що на Одещині, людей примушували працювати за цигарки та цукерки.

Про це повідомили у обласному представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, фахівці якого відвідали установу. “Встановлено факти неналежного поводження персоналу закладу з підопічними”, – наголошують у представництві.

Зокрема, моніторинговою групою виявлено жінку, яка перебувала в ізольованому приміщенні. При цьому персонал пояснив необхідність таких дій щодо цієї підопічної нападом агресії, який стався в неї напередодні. Однак, за даними моніторингової групи, цей обмежувальний захід було здійснено без наявності правових підстав, відповідного спостереження за станом людини та без обліку часу застосування ізоляції.

Зазначається, що такі дії працівників закладу можна розцінювати як катування, жорстоке поводження з людиною, приниження її гідності.

Також виявлено й інші порушення прав підопічних: відсутність захисних споруд (укриття) та сигналу оповіщення “повітряна тривога”, тісні житлові приміщення, продукти харчування зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без відповідного пакування, занедбаність (потрібен ремонт) деяких житлових кімнат.

Крім того, не всі люди забезпечені приліжковими меблями, а інваліди та інші маломобільні люди обмежені у переміщенні.

“Також зі слів деяких підопічних санітари залучають їх проти волі до робіт на території та підсобному господарстві установи. Зокрема, змушують мити маломобільних людей, санітарно-гігієнічні приміщення та працювати у підсобному господарстві – на фермі. Підопічні зазначили, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки”, – розповіли у представництві.

Наголошується, що до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. // УНІАН