На Одещині водій товарної компанії заявив про пограбування, якого не було

31-річний житель Доброславської територіальної громади зателефонував до поліції і повідомив, що під час зупинки службової автівки до нього підійшов невідомий чоловік і вдарив по голові так, що він втратив свідомість. Зловмисник забрав у потерпілого близько 36-ти тисяч гривень виручки, яку необхідно було здати до офісу.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти Одеського районного управління поліції № 2.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили: напад «потерпілий» інсценував з метою отримання легкої наживи. Чоловік забрав гроші, які належали роботодавцю, наніс собі тілесне ушкодження та заявив у поліцію про напад «зловмисника». Коли правоохоронці зібрали докази і продемонстрували їх правопорушнику, той у всьому зізнався й повідомив, що витратив готівку на онлайнігри.

Дії правопорушника поліцейські кваліфікували за ч. 2 ст. 383 Кримінального Кодексу України. За завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення зі створенням штучних доказів з метою корисливих мотивів правопорушнику загрожує обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Одеське районне управління поліції № 2