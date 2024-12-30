На Одещині водій з Дніпропетровщини допустив зіткнення, смертельне для пасажирки мопеду

За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо: автопригода сталася 10 грудня близько 13-ї години в Татарбунарах.

Слідчі територіального підрозділу поліції встановили, що 26-річний житель Дніпропетровщини, їдучи автопоїздом у напрямку Одеси, не обрав безпечну дистанцію, відволікся від керування транспортним засобом, що призвело до зіткнення з мопедом під керуванням 40-річного місцевого жителя, який рухався в попутному напрямку попереду.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих тілесних ушкоджень загинула 55-річна пасажирка керманича двоколісника. Мопедист отримав незначні тілесні ушкодження. Керманич вантажівки не постраждав.

Перевірка водіїв на стан сп’яніння показала, що обидва були у тверезому стані.

В рамках слідства транспортні засоби правоохоронці помістили на арештмайданчик та призначили низку судових експертиз.

Як зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць, зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили водію автопоїзда про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, дотримуватися безпечних інтервалу, дистанції, швидкості, уважно стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміни.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини